Балл по шкале Апгар
Характеристика
Акроним*
Балл†
0 %
1.
2 %
Окраска кожных покровов
Appearance (внешний вид)
Генерализованная синюшность, бледность
Розовая окраска тела, синюшная окраска кистей и стоп
Розовая окраска всего тела
Частота сердечных сокращений
Pulse (пульс)
Пульс отсутствует
Менее 100 ударов в минуту
Более 100 ударов в минуту
Рефлекторная реакция на раздражение носа (при прикосновении к нему пальцем или катетером)
Grimace (гримаса, возникающая в ответ на раздражение)
Реакция на раздражение отсутствует
Grimace (гримаса, возникающая в ответ на раздражение)
Чихание, кашель
Мышечный тонус
Activity (активность движений)
Снижена, движения отсутствуют
Некоторое сгибание конечностей
Активные движения
Дыхание
Respiration (дыхание)
Дыхание отсутствует
Нерегулярное, слабое
Крик громкий
* Слово «Апгар» ("Apgar") — это также акроним. Буквы A, P, G, A и R соответствуют буквам, выделенным жирным шрифтом в этом столбце.
* Ребенку дается оценка от 0 до 2 по каждой из 5 характеристик. Общий балл от 7 до 10 на 5-й минуте считается нормальным, от 4 до 6 — средним и от 0 до 3 — низким.