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Балл по шкале Апгар

Характеристика

Акроним*

Балл†

0 %

1.

2 %

Окраска кожных покровов

Appearance (внешний вид)

Генерализованная синюшность, бледность

Розовая окраска тела, синюшная окраска кистей и стоп

Розовая окраска всего тела

Частота сердечных сокращений

Pulse (пульс)

Пульс отсутствует

Менее 100 ударов в минуту

Более 100 ударов в минуту

Рефлекторная реакция на раздражение носа (при прикосновении к нему пальцем или катетером)

Grimace (гримаса, возникающая в ответ на раздражение)

Реакция на раздражение отсутствует

Grimace (гримаса, возникающая в ответ на раздражение)

Чихание, кашель

Мышечный тонус

Activity (активность движений)

Снижена, движения отсутствуют

Некоторое сгибание конечностей

Активные движения

Дыхание

Respiration (дыхание)

Дыхание отсутствует

Нерегулярное, слабое

Крик громкий

* Слово «Апгар» ("Apgar") — это также акроним. Буквы A, P, G, A и R соответствуют буквам, выделенным жирным шрифтом в этом столбце.

* Ребенку дается оценка от 0 до 2 по каждой из 5 характеристик. Общий балл от 7 до 10 на 5-й минуте считается нормальным, от 4 до 6 — средним и от 0 до 3 — низким.

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