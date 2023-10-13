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Бактерии в организме

В организме человека обитает несколько сотен различных видов бактерий и триллионы единичных бактерий.

Большинство этих бактерий постоянно находятся в следующих местах:

  • на коже и зубах;

  • в промежутках между зубами и деснами;

  • в слизистых оболочках, которые покрывают горло, кишечник и влагалище.

В каждом месте обитают различные виды бактерий, в зависимости от среды.

Многие из этих бактерий анаэробные, то есть им не нужен кислород.

Обычно анаэробы не приводят к заболеваниям. Многие из них обладают полезными функциями, например, помогают расщеплять пищу в кишечнике.

Однако анаэробные бактерии могут вызывать заболевания в случае повреждения слизистых оболочек. Тогда бактерии попадают в ткани, доступ к которым для них всегда был закрыт, но эти ткани не обладают нужными защитами против таких бактерий. Бактерии могут заражать близлежащие участки (например, околоносовые пазухи, среднее ухо, легкие, головной мозг, брюшную полость, таз и кожу) или попадать в кровоток и распространяться в организме.

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