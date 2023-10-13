Антихолинергические препараты: Что это значит?
Антихолинергические эффекты вызываются лекарственными препаратами, блокирующими активность ацетилхолина. Ацетилхолин является химическим мессенджером (нейромедиатором), который испускается нервной клеткой для передачи сигнала в соседнюю нервную клетку или клетку в мышце или железе. Ацетилхолин помогает клеткам «общаться» друг с другом. Ацетилхолин помогает улучшать память, способность к обучению и концентрацию. Он также помогает контролировать функционирование сердца, кровеносных сосудов, дыхательных путей, а также органов мочеполовой системы и пищеварительного тракта. Препараты, которые блокируют эффекты ацетилхолина, могут нарушать нормальное функционирование этих органов.
Многие широко применяемые лекарственные препараты обладают антихолинергическими эффектами. Большинство из этих препаратов не должны были иметь таких эффектов. К антихолинергическим эффектам относятся:
Однако антихолинергические препараты также могут обладать полезными эффектами, например, помогать контролировать тремор, тошноту или гиперактивность мочевого пузыря.
Пожилые люди более склонны испытывать антихолинергические эффекты, потому что с возрастом количество ацетилхолина в организме снижается. Следовательно, антихолинергические препараты блокируют более высокий процент ацетилхолина, и при старении организм менее способен использовать имеющееся малое количество ацетилхолина. Кроме того, клетки во многих органах (таких, как пищеварительный тракт) имеют меньше участков, к которым может прикрепиться ацетилхолин. Поэтому врачи обычно, по возможности, стараются избегать применения препаратов, обладающих антихолинергическими эффектами, у пожилых людей.