Анамнез у людей с острой болью в животе
Вопросы, которые задают врачи
Возможные ответы
Возможные причины или источник
Где вы испытываете боль?
См. рисунок Причины боли в животе, в зависимости от местоположения
См. рисунок Причины боли в животе, в зависимости от местоположения
На что похожа боль?
Приступы острой боли, при которой «перехватывает дыхание»
Почечные или желчные колики (приступы сильной боли в почках или желчном пузыре)
Приступы тупой боли, сопровождающиеся рвотой
Коликообразная боль, которая становится устойчивой
Сдавливающая непроходимость кишечника (блокада, которая препятствует кровоснабжению кишечника)
Мезентериальный тромбоз (блокада кровотока к части кишечника вследствие образования кровяного сгустка или накопления жировых материалов в артерии)
Острая, постоянная боль, ухудшающаяся при движении
Раздирающая боль
Расслоение аорты (разрыв внутреннего слоя аорты)
Тупая боль
Инфекция почек
Была ли она у вас раньше?
Да
Рецидивирующие проблемы, такие как пептическая язвенная болезнь, желчные камни, дивертикулит или овуляторный синдром (боль во время овуляции, обычно в середине менструального цикла)
Началась ли боль внезапно?
Внезапно («как выключателем щелкнули»)
Разрыв трубы при внематочной беременности
Перекручивание яичника или перекручивание яичка
Некоторые разрывы аневризм
Менее внезапные
Большинство других причин
Насколько сильна боль?
Сильную боль
Разрыв (перфорация) органа
Сильная боль, но относительно нормальные результаты физикального обследования
Перемещается ли боль в какую-либо другую часть вашего тела?
Правая лопатка
Боль в желчном пузыре
Область левого плеча
Лобковая кость или влагалище
Почечная боль
Спина
Разрыв аневризмы аорты
Иногда перфорирующая язва
Что облегчает боль?
антациды;
Пребывание в положении лежа, не шевелясь
Какими другими симптомами сопровождается боль?
Рвота, которая предшествует боли и сопровождается диареей
Отсроченная рвота, отсутствие дефекаций и неотхождение газов (метеоризм)
Внезапная (острая) непроходимость кишечника
Сильная рвота, которая предшествует сильной боли в верхней части середины живота, левой части грудной клетки или плеча