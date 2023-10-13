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Анамнез у людей с острой болью в животе

Вопросы, которые задают врачи

Возможные ответы

Возможные причины или источник

Где вы испытываете боль?

См. рисунок Причины боли в животе, в зависимости от местоположения

См. рисунок Причины боли в животе, в зависимости от местоположения

На что похожа боль?

Приступы острой боли, при которой «перехватывает дыхание»

Почечные или желчные колики (приступы сильной боли в почках или желчном пузыре)

Приступы тупой боли, сопровождающиеся рвотой

Непроходимость кишечника

Коликообразная боль, которая становится устойчивой

Аппендицит

Сдавливающая непроходимость кишечника (блокада, которая препятствует кровоснабжению кишечника)

Мезентериальный тромбоз (блокада кровотока к части кишечника вследствие образования кровяного сгустка или накопления жировых материалов в артерии)

Острая, постоянная боль, ухудшающаяся при движении

Перитонит

Раздирающая боль

Расслоение аорты (разрыв внутреннего слоя аорты)

Тупая боль

Аппендицит

Дивертикулит

Инфекция почек

Была ли она у вас раньше?

Да

Рецидивирующие проблемы, такие как пептическая язвенная болезнь, желчные камни, дивертикулит или овуляторный синдром (боль во время овуляции, обычно в середине менструального цикла)

Началась ли боль внезапно?

Внезапно («как выключателем щелкнули»)

Перфорирующая язва

Камень в почках

Разрыв трубы при внематочной беременности

Перекручивание яичника или перекручивание яичка

Некоторые разрывы аневризм

Менее внезапные

Большинство других причин

Насколько сильна боль?

Сильную боль

Разрыв (перфорация) органа

Камень в почках

Перитонит

Панкреатит

Сильная боль, но относительно нормальные результаты физикального обследования

Мезентериальная ишемия

Перемещается ли боль в какую-либо другую часть вашего тела?

Правая лопатка

Боль в желчном пузыре

Область левого плеча

Разрыв селезенки

Панкреатит

Лобковая кость или влагалище

Почечная боль

Спина

Разрыв аневризмы аорты

Панкреатит

Иногда перфорирующая язва

Что облегчает боль?

антациды;

Пептическая язвенная болезнь

Гастрит

Пребывание в положении лежа, не шевелясь

Перитонит

Какими другими симптомами сопровождается боль?

Рвота, которая предшествует боли и сопровождается диареей

Гастроэнтерит

Отсроченная рвота, отсутствие дефекаций и неотхождение газов (метеоризм)

Внезапная (острая) непроходимость кишечника

Сильная рвота, которая предшествует сильной боли в верхней части середины живота, левой части грудной клетки или плеча

Перфорация пищевода

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