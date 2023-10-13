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Аллергия на латекс

Латекс получают из сока каучукового дерева. Он используется для изготовления резинотехнических изделий, включая резиновые перчатки, презервативы и медицинское оборудование, например, катетеры, дыхательные трубки, наконечники клизм и зубные защитные прокладки.

Латекс может привести к выработке иммунной системой антител к IgE, что может привести к аллергическим реакциям, включая крапивницу, сыпь и даже тяжелые и потенциально опасные для жизни аллергические реакции, называемые анафилактическими. Однако сухая и раздраженная кожа, которая бывает у многих после ношения перчаток из латекса, обычно является результатом раздражения, а не аллергической реакцией на латекс.

У людей риск развития чувствительности к латексу может повышаться в случае:

  • если они являются медицинскими работниками, которые используют латексные перчатки для предотвращения распространения инфекции;

  • проведения нескольких хирургических процедур;

  • необходимости использования катетера для помощи при мочеиспускании;

  • работы на заводах, которые производят или распространяют изделия из латекса.

По неизвестным причинам у людей с аллергией на латекс часто присутствует аллергия на бананы, а иногда и на другие продукты питания, такие как киви, папайя, авокадо, каштаны, картофель, помидоры и абрикосы.

Врачи могут подозревать аллергию на латекс на основании симптомов и описания пациентом обстоятельств возникновения симптомов, особенно если пациент является работником здравоохранения. Иногда для подтверждения диагноза делают анализ крови или кожные пробы.

Людям с аллергией на латекс следует его избегать. Например, работники здравоохранения могут использовать перчатки и другие изделия, в составе которых нет латекса. Такие изделия предоставляются в большинстве медицинских учреждений.

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