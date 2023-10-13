При остеоартрите коленного сустава его можно заменить искусственным суставом. Хирург под общим наркозом делает надрез над поврежденным коленным суставом. Извлекается коленная чашечка, и концы бедренной кости и большой берцовой кости полируются, чтобы облегчить присоединение частей искусственного сустава (протеза). Одна часть искусственного сустава вставляется в бедренную кость, вторая — в большую берцовую кость, после чего обе части закрепляются на месте с помощью костного цемента.