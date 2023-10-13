При эндометриозе маленькие или большие участки эндометриальной ткани, которая обычно находится только в слизистой оболочке матки (эндометрии), появляются в других частях тела. Пока не установлено, каким образом и почему эти ткани появляются в других местах.

Типичными местами неправильного расположения эндометриальной ткани являются яичники и связки, поддерживающие матку или реже фаллопиевы трубы. Но аномально расположенная ткань может также появиться в других местах: в области малого таза и брюшной полости или реже на оболочках, которые покрывают легкие и сердце.