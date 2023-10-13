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Эндокардит

Эндокардит

При инфекционном эндокардите может поражаться оболочка сердца, сердечные клапаны и аномальные соединения между камерами сердца или основными кровеносными сосудами (врожденные пороки сердца). На верхнем правом рисунке показан нормальный митральный клапан, который препятствует попаданию крови из левого желудочка в левое предсердие. На нижнем правом рисунке показаны вегетации (бактерии в сочетании с небольшими сгустками крови) на створках митрального клапана, соответствующие картине инфекционного эндокардита. Вегетации и воспаление клапана препятствуют нормальной функции клапана и могут обусловить аномальный обратный ток крови из левого желудочка в левое предсердие.