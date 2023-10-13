На этом снимке показано шелушение, характерное для многих дерматофитных (грибковых) инфекций, в том числе для стригущего лишая волосистой части головы (дерматомикоз волосистой части головы). На этом снимке показано шелушение, особенно заметное на задней части шеи. На этом снимке также показан участок выпадения волос (алопеция) вследствие дерматомикоза волосистой части головы.