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Шелушение всей подошвы при дерматомикозе стоп (дерматофитии стоп)
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Шелушение всей подошвы при дерматомикозе стоп (дерматофитии стоп)
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
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Коротко о главном: Дерматомикоз стоп
Дерматомикоз стоп (дерматофития стоп)