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Шелушение всей подошвы при дерматомикозе стоп (дерматофитии стоп)

Шелушение всей подошвы при дерматомикозе стоп (дерматофитии стоп)

Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.