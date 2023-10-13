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Что такое стрессовый перелом?

Что такое стрессовый перелом?

Стрессовые переломы — это мелкие трещины в кости, вызванные повторяющимися нагрузками.