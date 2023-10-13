Сеть лимфатических сосудов и лимфатических узлов дренирует жидкость из ткани в молочной железе. Лимфатические узлы предназначены для улавливания инородных и аномальных клеток (таких, как бактерии или раковые клетки), которые могут содержаться в этой жидкости. Иногда раковые клетки проходят через узлы в лимфатические сосуды и распространяются на другие части тела.