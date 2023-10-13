Что такое сигнальный лимфатический узел?
Сеть лимфатических сосудов и лимфатических узлов дренирует жидкость из ткани в молочной железе. Лимфатические узлы предназначены для улавливания инородных и аномальных клеток (таких, как бактерии или раковые клетки), которые могут содержаться в этой жидкости. Иногда раковые клетки проходят через узлы в лимфатические сосуды и распространяются на другие части тела.
Хотя жидкость из ткани молочной железы в конечном итоге отводится через множество лимфатических узлов, обычно она сначала проходит через один или несколько близко расположенных лимфатических узлов. Такие лимфатические узлы называются сигнальными лимфатическими узлами, потому что они первыми сигнализируют о распространении рака.