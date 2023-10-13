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Что такое пяточная шпора?

Что такое пяточная шпора?

Пяточная шпора — точечный вырост костной ткани пяточной кости. Она может возникать в случаях, когда подошвенная фасция (соединительная ткань, крепящаяся к нижней части пяточной кости и ведущая к основанию пальцев вдоль свода стопы) оказывает избыточное натяжение на пятку. Шпора может быть болезненной во время роста, но затем стопа приспосабливается к изменениям и боль ослабевает. Симптомы не всегда сопровождают пяточную шпору. При бессимптомном течении пяточной шпоры большинство случаев может быть излечено без хирургического вмешательства.