Астигматизм — это неравномерность кривизны роговицы или хрусталика. То есть роговица или хрусталик искривлены по-разному в разных направлениях. Такая разница приводит к тому, что свет проходит через разные плоскости и фокусируется по-разному. Например, вертикальные линии могут попадать в фокус, а горизонтальные нет (или наоборот). Однако неравномерность может быть в любой плоскости и часто не совпадает в обоих глазах. Человек с астигматизмом (каждый глаз необходимо проверять отдельно) видит одни линии более четко (то есть, они попадают в фокус), чем другие. Астигматизм можно скорректировать очками или контактными линзами. Часто он сочетается с близорукостью или дальнозоркостью.