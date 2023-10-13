Частые травмы кисти
Частые травмы кисти руки включают:
переломы костей;
повреждение связок (так называемые растяжения либо разрывы связок);
вывихи суставов.
При разрыве связок кости могут изменять свое положение, что приводит к вывиху сустава.
Травмы кисти руки вызывают отек, боль и скованность, а также в некоторых случаях ограничивают движение.
Особые виды травм
Переломы ладьевидной кости являются частым типом перелома костей запястья. Развивается болезненность и отек области у основания большого пальца.
Переломы отростка крючковидной кости могут произойти в результате удара палкой об землю либо при ударе по мячу во время игры в гольф. Наблюдается болезненность при пальпации в нижней части ладони у основания мизинца.
Растяжение большого пальца (например, палец егеря или палец лыжника) представляет собой разрыв связок, присоединяющих большой палец к кисти руки, обычно с ладонной стороны большого пальца. При сильном растяжении связок человек не способен осуществлять захват предметов. Для восстановления растянутой связки необходимо хирургическое вмешательство либо наложение шины.
Разрыв ладьевидно-полулунной связки, связки запястья, может произойти в результате падения на вытянутую кисть. Боль ощущается, главным образом, в верхней части запястья. Связку обычно восстанавливают хирургическим путем.
Вывихи суставов пальцев могут возникать у основания большого или других пальцев, в средних суставах пальцев (обычно когда палец слишком сильно отклоняется назад) либо в суставах рядом с кончиками пальцев.