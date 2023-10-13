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Фурункул под бровью
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Фурункул под бровью
У этой женщины красный, воспаленный фурункул под бровью.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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