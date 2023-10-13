Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Фурункул под бровью

Фурункул под бровью

У этой женщины красный, воспаленный фурункул под бровью.

DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY