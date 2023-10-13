После того, как первичные язвы заживут, могут образоваться мягкие узелки (гранулемы) на лице, ногах (иллюстрация вверху) или ягодицах. Кожа на подошвах ног может утолщаться (иллюстрация внизу) и лопаться, образуя болезненные раны, затрудняющие хождение.