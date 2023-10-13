Фрамбезия: мягкие узелки
После того, как первичные язвы заживут, могут образоваться мягкие узелки (гранулемы) на лице, ногах (иллюстрация вверху) или ягодицах. Кожа на подошвах ног может утолщаться (иллюстрация внизу) и лопаться, образуя болезненные раны, затрудняющие хождение.
Изображение вверху любезно предоставлено д-ром Питером Перином (Peter Perine) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Изображение внизу любезно предоставлено д-ром Сюзан Линдсли (Susan Lindsley) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.