Фрамбезия
Фрамбезия начинается в виде слегка выступающей язвы в месте заражения. Эта язва может иметь вид желтоватого бугорка (иллюстрация вверху). На поверхности язвы может образовываться корочка (иллюстрация внизу).
Изображение вверху любезно предоставлено д-ром Питером Перином (Peter Perine) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Изображение внизу любезно предоставлено К. МакЛенноном (K McLennon), Медицинская школа университета Тулана, через библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний.