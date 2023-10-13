Зубцы большей величины — это комплексы QRS, которые представляют собой активность желудочков (нижних камер сердца). Более мелкие зубцы представляют собой активность предсердий (верхних камер сердца). Более мелкие зубцы видны только в отведении, обозначенном V1 (отведение, ближайшее к верхним камерам сердца), и представляют собой зубцы фибрилляции предсердий, которые являются очень быстрыми (более 300 в минуту), нерегулярными по времени и неединообразными по форме. Зубцы большей величины показывают реакцию желудочков на фибрилляцию предсердий, всегда нерегулярные по времени и в этом случае частота сокращений желудочков находится в диапазоне 60–150 в минуту.