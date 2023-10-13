Примите положение сидя на полу, ноги выпрямлены, но слегка согнуты в коленях (свободны), ноги разведены как можно больше в стороны. Поместите обе ладони под одним коленом. Медленно ведите обе руки в направлении лодыжки. При появлении боли остановитесь, сохраняйте максимально согнутое положение, не вызывающее дискомфорта, в течение 10 секунд. Медленно вернитесь в положение сидя. Повторите упражнение с другой ногой. Выполните 10 повторов для каждой ноги.