Зубцы большей величины — это комплексы QRS, которые представляют собой активность желудочков (нижних камер сердца). Более мелкие зубцы представляют собой активность предсердий (верхних камер сердца). Более мелкие зубцы представляют собой зубцы трепетания предсердий, которые являются быстрыми (300 сокращений предсердий в минуту), регулярными по времени и единообразными по форме, имеющими характерный пилообразный вид. Зубцы большей величины показывают реакцию желудочков на трепетание предсердий и, в этом случае, представляют собой регулярные сокращения желудочков с частотой 75 сокращений в минуту.