При колостомии толстую кишку (ободочную кишку) разрезают. Здоровый конец толстой кишки, который находится перед закупоркой, выводится на поверхность кожи через хирургически созданное отверстие в брюшной стенке. Затем его пришивают к коже отверстия. Кал выводится через отверстие в сменный мешок. Колостома позволяет оставшейся части толстой кишки отдохнуть, пока человек выздоравливает. После выздоровления от хирургического вмешательства и заживления толстой кишки оба конца можно снова соединить таким образом, чтобы восстановить нормальное движения кала.