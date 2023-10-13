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Стереотаксическая биопсия молочной железы

Стереотаксическая биопсия молочной железы

Стереотаксическая биопсия может проводиться в положении пациентки лежа на столе или сидя.

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