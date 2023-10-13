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Стадийность рака толстой кишки

Стадийность рака толстой кишки

  • 0-я стадия: Рак присутствует только во внутреннем слое (выстилке) толстой (ободочной) кишки, покрывая полип.

  • 1-я стадия: Рак распространяется в пространство между внутренним слоем и мышечным слоем толстой кишки. (В этом пространстве находятся кровеносные сосуды, нервы и лимфатические сосуды).

  • 2-я стадия: Рак внедряется в мышечный слой и наружный слой толстой кишки.

  • 3-я стадия: Рак распространяется через наружный слой толстой кишки в соседние лимфатические узлы.

  • 4-я стадия (не показана): Рак распространяется в другие органы, такие как печень, легкие или яичники, или в выстилку брюшной полости (брюшину).