Стадийность рака толстой кишки
0-я стадия: Рак присутствует только во внутреннем слое (выстилке) толстой (ободочной) кишки, покрывая полип.
1-я стадия: Рак распространяется в пространство между внутренним слоем и мышечным слоем толстой кишки. (В этом пространстве находятся кровеносные сосуды, нервы и лимфатические сосуды).
2-я стадия: Рак внедряется в мышечный слой и наружный слой толстой кишки.
3-я стадия: Рак распространяется через наружный слой толстой кишки в соседние лимфатические узлы.
4-я стадия (не показана): Рак распространяется в другие органы, такие как печень, легкие или яичники, или в выстилку брюшной полости (брюшину).