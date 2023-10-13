Обычно в течение ночи цикл сна с различными стадиями повторяется каждые 90–120 минут: три стадии сна с медленным движением глаз (N) и одна стадия сна с быстрым движением глаз (БДГ).

Стадия сна N1 (дремота) — относительно короткая. Наибольшее время занимает стадия сна N2. Глубокий сон (стадия N3) наступает главным образом в течение первой половины ночи. По мере продолжения ночи большую часть времени начинает занимать стадия сна БДГ. Краткосрочные пробуждения (называемые стадией W) происходят в течение всей ночи, но большинство из них, как правило, не осознаются.