Сравнение гемодиализа с перитонеальным диализом
При почечной недостаточности продукты жизнедеятельности и излишки воды можно удалить из крови при помощи гемодиализа или перитонеального диализа.
При гемодиализе кровь из системы кровообращения поступает в диализатор («искусственную почку»), который фильтрует кровь. Между артерией и веной создается искусственная связь (артериовенозная фистула) для облегчения удаления крови.
При перитонеальном диализе в качестве фильтра используется брюшина. Брюшина — это тонкая оболочка, которая выстилает брюшную полость и покрывает поверхность внутренних органов, создавая пространство, которое называется брюшной полостью.