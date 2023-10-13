При почечной недостаточности продукты жизнедеятельности и излишки воды можно удалить из крови при помощи гемодиализа или перитонеального диализа.

При гемодиализе кровь из системы кровообращения поступает в диализатор («искусственную почку»), который фильтрует кровь. Между артерией и веной создается искусственная связь (артериовенозная фистула) для облегчения удаления крови.