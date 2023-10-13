Спинномозговые нервы передают нервные импульсы в спинной мозг и из спинного мозга по двум корешкам:

Двигательный (вентральный) корешок. Расположен спереди, передает от спинного мозга к мышцам импульсы, которые стимулируют мышечные сокращения.

Сенсорный (дорсальный) корешок. Расположен ближе к поверхности спины, передает в спинной мозг сенсорную информацию о прикосновении, положении части тела, боли и температуре.

В центре спинного мозга расположено серое вещество, похожее в поперечном разрезе на бабочку. Оно участвует в передаче импульсов в спинномозговые нервах и от них. «Крылья» бабочки называются рогами.

Двигательные (вентральные) рога. Эти рога содержат нервные клетки, которые через двигательный корешок спинномозгового нерва передают сигналы от головного или спинного мозга к мышцам.

Сенсорные (дорсальные) рога. Эти рога содержат нервные клетки, которые через сенсорный корешок получают от периферических нервов, расположенных вне спинного мозга, информацию о боли, температуре и т. д.

Импульсы движутся по спинному мозгу вверх (к головному мозгу) или вниз (от головного мозга) по специальным путям (трактам). Каждый тракт передает определенный тип сигнала либо в головной мозг, либо из него. Ниже приводится несколько примеров: