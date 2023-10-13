Спинной мозг: вверх и вниз, туда и обратно
Спинномозговые нервы передают нервные импульсы в спинной мозг и из спинного мозга по двум корешкам:
Двигательный (вентральный) корешок. Расположен спереди, передает от спинного мозга к мышцам импульсы, которые стимулируют мышечные сокращения.
Сенсорный (дорсальный) корешок. Расположен ближе к поверхности спины, передает в спинной мозг сенсорную информацию о прикосновении, положении части тела, боли и температуре.
В центре спинного мозга расположено серое вещество, похожее в поперечном разрезе на бабочку. Оно участвует в передаче импульсов в спинномозговые нервах и от них. «Крылья» бабочки называются рогами.
Двигательные (вентральные) рога. Эти рога содержат нервные клетки, которые через двигательный корешок спинномозгового нерва передают сигналы от головного или спинного мозга к мышцам.
Сенсорные (дорсальные) рога. Эти рога содержат нервные клетки, которые через сенсорный корешок получают от периферических нервов, расположенных вне спинного мозга, информацию о боли, температуре и т. д.
Импульсы движутся по спинному мозгу вверх (к головному мозгу) или вниз (от головного мозга) по специальным путям (трактам). Каждый тракт передает определенный тип сигнала либо в головной мозг, либо из него. Ниже приводится несколько примеров:
Латеральный спиноталамический тракт. Сигналы о боли и температуре, поступившие в сенсорный рог, передаются по этому тракту в головной мозг.
Дорсальная колонна. Через дорсальную колонну в головной мозг поступают сигналы о положении рук и ног.
Кортикоспинальный (пирамидный) тракт. По этому тракту сигналы, которые головной мозг подает мышцам, поступают в двигательный рог, а оттуда к мышцам.