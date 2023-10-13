СПИД-ассоциированная саркома Капоши — это агрессивное злокачественное новообразование, которое возникает у людей с ВИЧ-инфекцией. Она развивается на коже, в ротовой полости (на данном изображении она находится на верхних деснах), пищеварительном тракте и лимфатических узлах. Опухоль вызывает появление синих или лиловых точек, пятен или узлов.