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Совместимые группы крови

Совместимые группы крови

Переливание крови наиболее безопасно, если группа переливаемой крови соответствует группе крови и Rh-статусу реципиента (другими словами, если группы крови являются совместимыми). Поэтому перед переливанием банки крови проводят проверку, которая называется перекрестной пробой на совместимость крови, используя кровь донора и кровь реципиента. Этот тест сводит к минимуму вероятность представляющей опасность или даже смертельной реакции.

Кроме того, кровь реципиента проверяют на наличие определенных антител к эритроцитам. Такие антитела могут стать причиной нежелательной реакции на переливаемую кровь.

При этом в экстренных случаях любой человек может получить эритроциты группы O. Именно поэтому людей с группой крови O называют универсальными донорами. Люди с группой крови AB могут получить эритроциты от донора с любой группой крови, поэтому их называют универсальными реципиентами.

Rh-отрицательные реципиенты должны получать кровь от Rh-отрицательных доноров (за исключением экстренных случаев, когда речь идет об угрозе для жизни), а Rh-положительные реципиенты могут получать кровь как от Rh-положительных, так и от Rh-отрицательных доноров.