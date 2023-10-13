Переливание крови наиболее безопасно, если группа переливаемой крови соответствует группе крови и Rh-статусу реципиента (другими словами, если группы крови являются совместимыми). Поэтому перед переливанием банки крови проводят проверку, которая называется перекрестной пробой на совместимость крови, используя кровь донора и кровь реципиента. Этот тест сводит к минимуму вероятность представляющей опасность или даже смертельной реакции.

Кроме того, кровь реципиента проверяют на наличие определенных антител к эритроцитам. Такие антитела могут стать причиной нежелательной реакции на переливаемую кровь.

При этом в экстренных случаях любой человек может получить эритроциты группы O. Именно поэтому людей с группой крови O называют универсальными донорами. Люди с группой крови AB могут получить эритроциты от донора с любой группой крови, поэтому их называют универсальными реципиентами.