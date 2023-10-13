Когда закупориваются большие артерии, снабжающие кровью головной мозг, у некоторых людей не возникает никаких симптомов или развивается только микроинсульт. Но у других такая же закупорка вызывает обширный ишемический инсульт. Почему? Частичное объяснение — это коллатеральные артерии. Коллатеральные артерии проходят между другими артериями, обеспечивая дополнительные соединения. К этим артериям относится круг Виллиса и соединения между артериями, которые ответвляются от круга. Некоторые люди рождаются с крупными коллатеральными артериями, что может защищать их от инсульта. Если у таких людей одна артерия будет заблокирована, ток крови продолжится через коллатеральную артерию, иногда предотвращая инсульт. Другие люди рождаются с маленькими коллатеральными артериями. Маленькие коллатеральные артерии не могут переносить достаточное количество крови к поврежденному участку, что приводит к инсульту.