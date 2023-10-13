Заушный слуховой аппарат — самый эффективный, но наименее привлекательный тип слухового аппарата. Внутриушной слуховой аппарат — лучший выбор для пациентов, страдающих тяжелой степенью тугоухости. Его легко регулировать, однако могут возникнуть определенные трудности при использовании телефона. Внутрипроходный слуховой подходит для людей с потерей слуха от легкой до умеренной степени. Этот слуховой аппарат относительно незаметен. Внутрипроходный слуховой аппарат глубокого погружения подходит для людей с потерей слуха от легкой до умеренной степени. Такие аппараты обеспечивают хорошее качество звука, они практически незаметны и не доставляют неудобств при использовании телефона. Из уха их можно вытащить, потянув за специальную леску. Однако это самый дорогой тип слухового аппарата, и его сложнее всего настраивать.