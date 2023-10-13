На этом рисунке показаны 5 слоев эпидермиса вместе с его базальной мембраной и дермой. Базальная мембрана эпидермиса представляет собой специализированную структуру, расположенную в месте соединения дермы с эпидермисом (дермально-эпидермальное соединение). Слои базальной мембраны способствуют структурной стабильности и целостности кожи.