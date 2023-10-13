Слои кожи
На этом рисунке показаны 5 слоев эпидермиса вместе с его базальной мембраной и дермой. Базальная мембрана эпидермиса представляет собой специализированную структуру, расположенную в месте соединения дермы с эпидермисом (дермально-эпидермальное соединение). Слои базальной мембраны способствуют структурной стабильности и целостности кожи.
Блестящий слой присутствует только в местах, где кожа утолщена, например, на ладонях и подошвах.
Базальная мембрана непропорционально увеличена, чтобы ее слои было легче увидеть.