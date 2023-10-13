Синдром конского хвоста
Из нижней части спинного мозга спинномозговые нервы идут вниз к месту своего выхода из позвоночного канала через отверстия позвонков поясничного и крестцового отделов позвоночника. Этот пучок нервов называется конским хвостом, или cauda equina на латыни, потому что он действительно похож на конский хвост.
Сдавление или разрыв конского хвоста могут быть вызваны разрывом или грыжей межпозвоночного диска, опухолью или абсцессом. Конский хвост может быть поврежден в результате травмы или стать отечным из-за воспаления (например, при анкилозирующем спондилите). Симптомы, которые при этом возникают, называются синдромом конского хвоста.