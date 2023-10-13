Из нижней части спинного мозга спинномозговые нервы идут вниз к месту своего выхода из позвоночного канала через отверстия позвонков поясничного и крестцового отделов позвоночника. Этот пучок нервов называется конским хвостом, или cauda equina на латыни, потому что он действительно похож на конский хвост.