Симптом лимонной корки
Иногда при воспалительном раке молочной железы и очень поздних стадиях рака кожа на молочной железе становится неровной, грубой и похожей на лимонную корку по структуре (симптом лимонной корки), но не по цвету.
Статья «Творческое сообщество пациентов с воспалительным раком молочной железы» (Creative Commons Patient with inflammatory breast cancer), представленная сотрудниками подразделения Эпидемиологии и хирургического лечения рака молочной железы в гинекологическом отделении клиники общего профиля г. Дуала (Douala General Hospital) (иллюстрация на ResearchGate), лицензирована как Creative Commons 2.0. Доступно по ссылке: https://www.researchgate.net/figure/Patient-with-inflammatory-breast-cancer_fig2_234162338 [доступ 3 октября, 2019 г.].