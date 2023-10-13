На этом снимке на среднем пальце заметны продольное обесцвечивание ногтя (продольная меланонихия, показана синей стрелкой) и гиперпигментация, которая проходит через полумесяц у основания ногтя (ногтевой лунки) до кутикулы (симптом Гатчинсона, показан красной стрелкой).