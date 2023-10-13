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Симптом Гатчинсона

Симптом Гатчинсона

На этом снимке на среднем пальце заметны продольное обесцвечивание ногтя (продольная меланонихия, показана синей стрелкой) и гиперпигментация, которая проходит через полумесяц у основания ногтя (ногтевой лунки) до кутикулы (симптом Гатчинсона, показан красной стрелкой).

Изображение любезно предоставлено д-ром Карлом Вашингтоном (Carl Washington, MD) и д-ром, магистром общественного здравоохранения Моной Сарайя (Mona Saraiya, MD, MPH), через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

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