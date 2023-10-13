Первоначально у большинства людей с розовым лишаем возникает одно крупное чешуйчатое пятно, называемое первичной бляшкой (показано стрелкой), и в течение 1–2 недель на туловище, руках и ногах могут появляться небольшие пятна желтовато-коричневого или розового цвета.