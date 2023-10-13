Рефлекторная дуга: Без участия головного мозга
Рефлекторная дуга — это путь, по которому проходит нервный рефлекс, например, коленный рефлекс.
1. Легкий удар по колену стимулирует чувствительные рецепторы, что порождает нервный сигнал. Этот сигнал проходит вдоль нерва в спинной мозг.
2. В спинном мозге сигнал передается от чувствительного нерва к двигательному нерву.
3. Двигательный нерв посылает сигнал назад в мышцу бедра.
4. Мышца сокращается, вызывая резкое движение вверх нижней части ноги.
5. Весь рефлекс осуществляется без участия головного мозга.