Регуляция артериального давления: Ренин-ангиотензин-альдостероновая система
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система представляет собой серию реакций, предназначенных для регуляции артериального давления.
Когда артериальное давление падает (систолическое до 100 мм ртутного столба или ниже), почки высвобождают фермент ренин в кровоток.
Ренин расщепляет ангиотензиноген, большой белок, который циркулирует в крови, на фрагменты. Один из фрагментов представляет собой ангиотензин I.
Ангиотензин I, который является относительно неактивным, расщепляется на части ангиотензин-превращающим ферментом (АПФ). Одна часть представляет собой ангиотензин II, чрезвычайно активный гормон.
Ангиотензин II вызывает сокращение мышечных стенок мелких артерий (артериол) с последующим повышением артериального давления. Ангиотензин II также вызывает высвобождение гормона альдостерона из надпочечников и вазопрессина (антидиуретического гормона) из гипофиза.
Альдостерон и вазопрессин стимулируют сохранение натрия (соли) почками. Альдостерон также стимулирует выведение калия почками. Рост уровня натрия вызывает задержку воды, что приводит к повышению объема крови и артериального давления.