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Регуляция артериального давления: Ренин-ангиотензин-альдостероновая система

Регуляция артериального давления: Ренин-ангиотензин-альдостероновая система

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система представляет собой серию реакций, предназначенных для регуляции артериального давления.

  • Когда артериальное давление падает (систолическое до 100 мм ртутного столба или ниже), почки высвобождают фермент ренин в кровоток.

  • Ренин расщепляет ангиотензиноген, большой белок, который циркулирует в крови, на фрагменты. Один из фрагментов представляет собой ангиотензин I.

  • Ангиотензин I, который является относительно неактивным, расщепляется на части ангиотензин-превращающим ферментом (АПФ). Одна часть представляет собой ангиотензин II, чрезвычайно активный гормон.

  • Ангиотензин II вызывает сокращение мышечных стенок мелких артерий (артериол) с последующим повышением артериального давления. Ангиотензин II также вызывает высвобождение гормона альдостерона из надпочечников и вазопрессина (антидиуретического гормона) из гипофиза.

  • Альдостерон и вазопрессин стимулируют сохранение натрия (соли) почками. Альдостерон также стимулирует выведение калия почками. Рост уровня натрия вызывает задержку воды, что приводит к повышению объема крови и артериального давления.