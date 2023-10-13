Обычно плацента находится в верхней части матки и крепко крепится к стенке матки до родов. Плацента поставляет кислород и питательные вещества от матери к плоду.

При отслоении плаценты (отслойке плаценты) плацента отделяется от стенки матки преждевременно, вызывая кровотечение из матки и снижая поступление кислорода и питательных веществ к плоду. Женщин с этим осложнением госпитализируют, а ребенок может родиться досрочно.