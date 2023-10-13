Обычное положение — ребенок лежит на коленях матери, лицом к ней, живот к животу. Мать поддерживает шею и голову ребенка своей левой рукой, когда ребенок сосет левую грудь и правой рукой, когда ребенок сосет правую грудь. Ребенка поднимают до уровня груди, а не опускают грудь к ребенку. Поддержка для матери и ребенка имеет большое значение. Можно положить подушки за спину матери или под ее руку. Мать может поставить ноги на скамейку для ног или журнальный столик, чтобы не наклоняться над ребенком. При наклонах можно потянуть спину, и в такой позе может быть плохой захват. Для дополнительной поддержки можно положить подушку или свернутое одеяло под ребенка.