Неправильное положение при работе с клавиатурой компьютера может привести к синдрому запястного канала или спровоцировать его развитие. Для предотвращения травмы пользователю необходимо расположить запястья в нейтральном положении. Другими словами, линия, соединяющая кисть с предплечьем, должна быть прямой. Кисть может быть слегка опущена относительно предплечья. Но кисть никогда не должна располагаться выше, и запястье не должно быть приподнято. Клавиатура должна размещаться относительно низко, чтобы кисти располагались чуть ниже уровня локтя. В качестве опоры для запястий можно использовать специальные валики.