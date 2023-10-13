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Правильная обработка ногтей на ногах

Правильная обработка ногтей на ногах

Ногти на ногах следует подстригать коротко, и они должны иметь прямой, а не изогнутый край.