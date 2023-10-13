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Понимание процедуры эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ)

Понимание процедуры эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ)

При эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) рентгеноконтрастное вещество вводится через эндоскоп (гибкий зонд, используемый для визуального исследования), который проводят через рот и желудок в двенадцатиперстную кишку (начальный сегмент тонкой кишки). Контрастное вещество вводится в желчевыводящие пути непосредственно за сфинктером Одди. Контрастное вещество затем движется назад вверх по желчевыводящим путям и часто позволяет рассмотреть протоки поджелудочной железы.

Хирургические инструменты могут также использоваться вместе с эндоскопом, позволяя врачу удалить камень в желчном протоке или установить трубку (стент) для обхода желчного протока, заблокированного рубцеванием или раком.