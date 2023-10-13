При эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) рентгеноконтрастное вещество вводится через эндоскоп (гибкий зонд, используемый для визуального исследования), который проводят через рот и желудок в двенадцатиперстную кишку (начальный сегмент тонкой кишки). Контрастное вещество вводится в желчевыводящие пути непосредственно за сфинктером Одди. Контрастное вещество затем движется назад вверх по желчевыводящим путям и часто позволяет рассмотреть протоки поджелудочной железы.