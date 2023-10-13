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Полная замена тазобедренного сустава

Полная замена тазобедренного сустава

Заменяют часть либо весь тазобедренный сустав:

  • Частичная замена тазобедренного сустава (гемиартропластика): При сильном повреждении верхней части (головки) бедренной кости ее заменяют искусственной деталью (протезом), изготовленной из металла.

  • Полная замена тазобедренного сустава (тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава): Иногда также необходимо заменить поверхность суставной впадины, в которую вставлена головка бедренной кости (сформировать новый сустав). Впадину заменяют металлическим корпусом с внутренней оболочкой из прочной пластмассы.