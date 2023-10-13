Полная замена тазобедренного сустава
Заменяют часть либо весь тазобедренный сустав:
Частичная замена тазобедренного сустава (гемиартропластика): При сильном повреждении верхней части (головки) бедренной кости ее заменяют искусственной деталью (протезом), изготовленной из металла.
Полная замена тазобедренного сустава (тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава): Иногда также необходимо заменить поверхность суставной впадины, в которую вставлена головка бедренной кости (сформировать новый сустав). Впадину заменяют металлическим корпусом с внутренней оболочкой из прочной пластмассы.