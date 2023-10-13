Поддержание сердечного ритма Электрокардиостимуляторы
Искусственные водители ритма (электрокардиостимуляторы) представляют собой электронные устройства, которые действуют вместо естественного водителя ритма сердца (синусового или синоатриального узла). Они генерируют электрические импульсы, инициирующие каждое сокращение сердца. Кардиостимулятор состоит из аккумулятора, импульсного генератора и проводов, которые соединяют водитель ритма с сердцем.
Электрокардиостимулятор имплантируют хирургическим путем. После местной анестезии, которая используется для обезболивания места введения, провода для соединения водителя ритма с сердцем, как правило, вводятся в вену около ключицы и продвигаются по направлению к сердцу. Через небольшой разрез генератор импульсов размером с серебряный доллар (диаметром примерно 4 сантиметра) вставляют под кожу около ключицы и подключают к проводам. Разрез полностью зашивают. Обычно эта процедура занимает около 30–60 минут. Обычно пациент в состоянии вернуться домой вскоре после выполнения процедуры или может на короткое время остаться в больнице. Аккумулятор для кардиостимулятора обычно служит от 10 до 15 лет. Тем не менее, аккумулятор должен регулярно проверяться. Замена аккумулятора является быстрой процедурой.
Существуют различные типы кардиостимуляторов. Некоторые из них берут на себя контроль частоты сердечных сокращений, преодолевая электрические импульсы сердца. Другие из них, называемые кардиостимуляторами «по требованию», не препятствуют естественным сокращениям сердца и начинают действовать только при остановке сердца или при нарушениях ритма. Третьи, называемые программируемыми кардиостимуляторами, могут работать в обоих этих режимах. Некоторые кардиостимуляторы могут приспосабливать свою скорость к активности пациента, повышая частоту сердечных сокращений во время физической нагрузки и снижая во время отдыха.