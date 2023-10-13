Электрокардиостимулятор имплантируют хирургическим путем. После местной анестезии, которая используется для обезболивания места введения, провода для соединения водителя ритма с сердцем, как правило, вводятся в вену около ключицы и продвигаются по направлению к сердцу. Через небольшой разрез генератор импульсов размером с серебряный доллар (диаметром примерно 4 сантиметра) вставляют под кожу около ключицы и подключают к проводам. Разрез полностью зашивают. Обычно эта процедура занимает около 30–60 минут. Обычно пациент в состоянии вернуться домой вскоре после выполнения процедуры или может на короткое время остаться в больнице. Аккумулятор для кардиостимулятора обычно служит от 10 до 15 лет. Тем не менее, аккумулятор должен регулярно проверяться. Замена аккумулятора является быстрой процедурой.