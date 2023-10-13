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Перевязывание геморроя

Перевязывание геморроя

Некоторые внутренние геморроидальные узлы удаляют путем перевязывания их круглыми эластичными резинками в ходе амбулаторной процедуры, называемой перевязкой резиновым кольцом. Используемый инструмент (инструмент для перевязки труднодоступных сосудов) состоит из пинцета, окруженного цилиндром с эластичными резинками размером ½ сантиметра, размещенными на одном конце. Инструмент для перевязки труднодоступных сосудов вводят в задний проход через аноскоп (короткую жесткую трубку для визуального исследования), а геморрой захватывают пинцетом. Цилиндр перемещают вверх по пинцету и геморроидальному узлу, выталкивая круглые резинки из цилиндра и налагая их вокруг основания геморроидального узла. Круглые резинки препятствуют кровоснабжению геморроидального узла, заставляя его усохнуть и безболезненно отторгнуться через несколько дней. Приблизительно каждые 2 недели лигируется один геморроидальный узел. Может потребоваться несколько процедур. В некоторых случаях несколько геморроидальных узлов могут быть перевязаны в ходе одного визита.

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