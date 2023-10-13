Синоатриальный (синусовый) узел (1) генерирует электрический импульс, который проходит через правое и левое предсердия (2), заставляя их сокращаться. Далее электрический импульс достигает атриовентрикулярного узла (3), где происходит его незначительная задержка. Затем импульс спускается вниз к пучку Гиса (4), который делится на правую ножку пучка Гиса для правого желудочка (5) и левую ножку пучка Гиса для левого желудочка (5). Далее импульс распространяется на желудочки, что приводит к их сокращению.