После 30 надавливаний спасатель слегка наклоняет голову человека назад и поднимает подбородок, смещая тем самым язык и открывая дыхательные пути. Затем спасатель зажимает пальцами нос пострадавшего, делает нормальный вдох, плотно обхватывает губы пострадавшего своими губами и делает выдох в течение достаточно длительного времени, чтобы грудь человека приподнялась (примерно 1 секунду). Это действие выполняется повторно, после чего сразу же производят 30 надавливаний.