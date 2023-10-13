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Органы мочевыделительной системы

Органы мочевыделительной системы

Мочевыделительная система состоит из почек, мочеточников (трубок, которые переносят мочу из почек в мочевой пузырь), мочевого пузыря и мочеиспускательного канала (трубки, через которую моча выходит из организма). Травма этих органов может быть тупой (например, при дорожно-транспортном происшествии или падении) или проникающей (например, в результате выстрела или ранения ножом). Травмы могут также быть нанесены непреднамеренно во время операции.