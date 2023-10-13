Органы мочевыделительной системы
Мочевыделительная система состоит из почек, мочеточников (трубок, которые переносят мочу из почек в мочевой пузырь), мочевого пузыря и мочеиспускательного канала (трубки, через которую моча выходит из организма). Травма этих органов может быть тупой (например, при дорожно-транспортном происшествии или падении) или проникающей (например, в результате выстрела или ранения ножом). Травмы могут также быть нанесены непреднамеренно во время операции.
По этим темам
- Общие сведения о мочевыводящих путях
- Почки
- Общие сведения о нарушениях почечной фильтрации
- Общие сведения об инфекциях мочевыводящих путей (ИМП)
- Введение в заболевания почечных канальцев
- Врожденная патология канальцев почек. Введение
- Синдром Бартера и синдром Гительмана
- Цистинурия
- Болезнь Хартнупа
- Общие сведения о травмах мочевыводящих путей и половых органов
- Травмы мочеточника