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Ожоги по площади

Ожоги по площади

Чтобы выяснить площадь ожога, определяют процент поверхности тела, занимаемый ожогами частичной толщины или полной толщины. Площадь ожогов у взрослых определяют по правилу девяток. Согласно этому методу почти все тело делится на участки площадью 9 % или дважды по 9 % (18 %). При определении площади ожогов у детей пользуются схемами, которые вносят поправки к этим процентам в зависимости от возраста ребенка (таблицы Ланда-Броудера). Поправки необходимы ввиду различной скорости роста частей тела.

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